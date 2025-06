Nina Mutal está convencida de que las canciones no deben rendirse ante las nuevas tendencias que exigen inmediatez, para la cantautora, siempre será mejor que las creaciones musicales tengan un tiempo saludable de exposición para que lleguen a más audiencias. “Yo creo que la composición tiene que ser algo real y auténtico, no hacer por hacer, sino porque realmente te sale y te nace”, dice la popular Nina, quien estrena “Nada de ti”, su reciente sencillo producido por Henry Ueunten, y que presentará en vivo este miércoles 2 de julio en La Noche de Barranco junto a invitados como Arturo Pomar Jr. y Daniela Zambrano.

¿Cómo logras que una canción cubra tus expectativas? ¿Qué elementos debe tener? Debe tener un ritmo potente y un hook de guitarra que me convenza; esto es lo que me gustó de ’Nada de ti’, una canción muy especial. Yo compongo en el piano, es mi instrumento, pero opté por escuchar baterías y eso también aportó a la creación del tema que trabajé con Henry Ueunten con quien hubo una comunión muy bonita.

¿Siempre estás en todo el proceso de creación? Yo siempre estoy ahí, toda la vida ha sido así, siempre he llevado y compartido mis propuestas en el estudio. Ahora es mucho más fácil, se han acortado los procesos, mandas algunos adelantos y en tiempo real se puede componer, en Zoom o en la plataforma que sea.

Definitivamente las nuevas tecnologías han dado otras herramientas a la música. Totalmente. Tienes a la mano la batería que quieras, el sonido, la guitarra, todo en la computadora, eso te ayuda a que las maquetas sean más reales y lleguen a acercarse a lo que va a quedar.

Pero también hay quienes dicen que con un programa o aplicación cualquiera puede hacer una canción. Pero ya estamos hablando de otras cosas como la inteligencia artificial, que hasta hoy no he usado. Eso de utilizar una tecnología para que escriba una determinada letra, haga un arreglo y ritmo así; el verdadero músico se ayuda de la tecnología pero teniendo toda la idea en su cabeza. Hay que usar la inteligencia natural no la artificial.

Y además, ahora la industria te exige lanzar temas cada mes. No estoy de acuerdo con la inmediatez que existe hoy, la exigencia de que saques, no sé, cada tres semanas una canción como si fuese un robot. Ya no hay tanta duración entre una canción y otra, antes, duraba una canción hasta medio año en programación. Esa inmediatez en la vida, en todo sentido, no me gusta.

¿Y en algún momento de tantos años en la música pensaste en dejar de seguirla? Siempre he tenido la música latente y gracias a eso he podido vivir a través de la música, no por conciertos, porque este país es difícil, pero gracias a Dios, he trabajado dando clases de canto, en programas de televisión como coach. Ahorita estoy en un colegio, entonces nunca me he desligado. Gracias a Dios es lo que más quiero. Me encantaría esta más en los escenarios, pero sigo ahí, persistiendo.

Y de tu experiencia en realities de canto. ¿Qué es lo que siempre les aconsejas a los participantes? Que apuesten por ser únicos, que persistan, porque esta es una carrera de largo tiempo, de largo aliento, y que no se desesperen de que porque suena tal, voy a ser tal, que tengan una identificación propia. Hay varios imitadores de Yo Soy, que han entrado al programa porque no podían sacar su música, porque no podían tener los medios, e imitando han hecho el crossover de su música y eso me parece súper válido. También hay otros que viven de las imitaciones y eso no está mal.

Lo importante es que los que recién empiezan no vivan de ilusiones, que tengan los pies bien puestos sobre la tierra. Yo creo que ya entendieron que la realidad les dice otra cosa, por ejemplo, no necesariamente el que gana un programa es el que pega. El que gana es el que persiste, porque te cerrarán mil puertas y se abrirá una, entonces tienes que estar dispuesto a persistir como todo en la vida, no debes rendirte.