La actriz Ninel Conde sorprendió a todos al presentar al menos tres mensajes que recibió de parte de su expareja, Giovanni Medina, con amenazas y palabras altisonantes, así como los ataques que le hacen desde diversas cuentas falsas en redes sociales.

Los correos electrónicos y mensajes fueron mostrados a través de sus historias de Instagram, donde explicó que varias de estas conversaciones ya las presentó ante las autoridades para demostrar los agravios que ha sufrido.

En el correo recibido por Ninel, Medina dedicó varios insultos hacia la madre de su hijo e incluso le asegura que jamás volverán a hablar porque es “su peor enemigo”.

“Te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás... Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”, dice el mensaje del empresario.

Estas son algunas de las capturas que compartió Ninel Conde. (Foto: Instagram)

Estas son algunas de las capturas que compartió Ninel Conde. (Foto: Instagram)

Asimismo, el hostigamiento no cesó con los correos, sino también se presentaron en mensajes de texto que dicen: “Te odio maldita, como no te mueres, maldita mujer podrida”.

Asimismo, Ninel Conde presentó una breve conversación con Medina, en la que le cuestiona una nueva amenaza que recibió y lo enfrentó por quitarle a su hijo. “El que se ha llevado al niño eres tú, el que me ha lastimado eres tú, el que ha hecho las cosas a su manera y sin avisarme eres tú. Yo no he dado ningún golpe, yo le dejo la justicia a Dios”, señaló la cantante.

“Responde para tus medios, ahí también le entramos, también soy bueno y me creen más que a ti”, manifestó el empresario ante lo dicho por Ninel Conde.

Como se recuerda, desde hace casi tres meses Giovanni Medina impidió que Ninel se reuniera con su hijo menor, por lo que la actriz no dudó en solicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga en su caso.

“Vengo no como Ninel Conde sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, precisó la actriz afuera del edificio que es el escenario de las conferencias matutinas de López Obrador.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Historia de un crimen: La búsqueda

Tráiler de Historia de un crimen: La búsqueda| Netflix