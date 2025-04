Noel Schajris, popular y talentoso cantautor argentino, dueño de su propio repertorio como solista e integrante del dúo “Sin Bandera”, admite que para él, cada visita al Perú es una celebración. “Perú es casa, Perú es hogar, Perú es mucho más que un ceviche, es mucho más que sus grandes escritores, y su belleza y fortaleza ancestral, prehispánica”, dice el artista que ofrecerá un concierto este 12 de abril en el Teatro Canout. “Es una sala muy bonita que me permite una cosa muy íntima. Toda la banda que me acompañará son maravillosos músicos peruanos”, agrega Schajris, quien siempre tiene una mirada crítica sobre la actual industria musical.

Muchos piensan que ahora, con las nuevas herramientas y aplicaciones, producir y grabar un disco es fácil. Sí, es una percepción errada, y una percepción que creo que muchas veces es transmitida por la gente que quiere hacerte creer que cualquiera puede hacer una canción, que crear un tema y producir un disco no vale nada o requiere muy poca inversión. Esa falacia la desparramaron las plataformas convencionales de streaming, las corporaciones en general que generan percepciones medias extrañas con respecto a eso. Lo que se ha generado es una desvalorización de la música y el arte en general.

Una industria en el que pocos cantantes o agrupaciones ganan lo justo. Los últimos años han sido cada vez peor, lo que estamos viendo es un sistema insostenible, muchos ya se expresan al respecto y se viene el cambio, Varios artistas están teniendo el valor de decir cosas, están sacando su catálogo de las plataformas convencionales de streaming más grandes del planeta.

Por eso, tu estás potenciando, Dynamo tu propia plataforma, siempre habrá otras alternativas. La muestro porque es mi camino que en los últimos años se está potenciando, con todos los artistas maravillosos que vamos integrando como Johnny Lau, cantautor peruano maravilloso que está en la casa y que tiene un disco espectacular. Ese es el camino que vamos a generar con todos los artistas que integren Dynamo.

¿Cuáles son las características que debe tener un talento para que lo elijas? Primero, debes tener un talento claro, evidente, arrollador, esa conexión que nadie te puede enseñar, esa conexión con la emoción, y con la capacidad de emocionar que creo que es algo que no se enseña, se trae. Y lo segundo, que sean buenos tipos, buenas tipas, buenos seres humanos que entiendan que esto es un trabajo, que hay que ser profesional y que tengan la valentía para ir construyendo una relación directa con sus fans.

¿Es básico ser una buena persona para ser un buen profesional? Me gusta trabajar con gente con principios, con ética, con relaciones saludables con sus padres, que no estén hechos pelotas. Me tocó ahora un personaje que iba a entrar a la compañía, una leyenda de la música, un tipo muy conocido, pero pobrecito, estaba hecho un desastre, fue terrible, quedó mal con todo el equipo, nos hizo perder tres meses de tiempo.

Muy importante es el talento, cuando está ligado a la disciplina. Totalmente. Yo he visto grandes talentos que no prosperan porque son sus propios enemigos. Muchas veces viene de familia, de cómo fue tu infancia, y hay que hacer terapia, todos tenemos nuestros pequeños traumas, nuestras cosas. Yo no estaría aquí si es que no hubiera hecho terapia y sigo haciéndola.

Vives en Los Ángeles, hay mucho miedo entre la comunidad latina por las decisiones de la actual administración Trump. Claro, lo único que hace nuestra comunidad es generar millones y millones de dólares a este país, somos gente trabajadora, los latinos somos una energía y una fuerza trabajadora maravillosa. Tenemos que estar con la frente en alto, es un momento complejo, así que lo único que podemos hacer es abrazarnos, leer más que nunca, estudiar la historia para no repetir errores.