Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli, conocido como ‘El Tirri’, volvió a lanzar críticas contra Milett Figueroa, pese a que su relación con el conductor argentino ya llegó a su fin.

En diálogo con el programa argentino “Infoshow”, Mimi aseguró que fue Tinelli quien puso fin a su relación con Milett Figueroa y que, desde entonces, al popular ‘Cabezón’ le habría ido mejor. “ No era una chica que le hacía bien a Marcelo ”, sostuvo.

“ Le quiso sacar su dinero a Marcelo; pero él es muy vivo ”, agregó.

Mimi Alvarado respondió afirmativamente cuando le consultaron si Milett Figueroa habría buscado que Marcelo Tinelli le entregue un departamento e incluso que cubriera los gastos de su madre en Perú.

Marcelo Tinelli tendría nueva amor tras terminar con Milett Figueroa: “Tiene el corazón contento”

Marcelo Tinelli vuelve a acaparar titulares tras su reciente separación de Milett Figueroa. A pocos días de confirmarse el fin de la relación, su nombre ha sido vinculado a un presunto nuevo interés sentimental.

La versión empezó a difundirse en programas de espectáculos de Argentina, donde se sugirió que el presentador no estaría solo.

El programa ‘Puro Show’ trató el tema al mencionar a un conductor recientemente separado que estaría iniciando un acercamiento con otra mujer. Durante la emisión, se hizo referencia directa al argentino.

“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina, actualmente está viviendo en Miami, fue modelo y estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas”, manifestó la comunicadora Pochi.

Ambos habrían sido vistos en los mismos espacios públicos, lo que despertó el interés de la prensa. Una de esas coincidencias se registró durante un concierto de Ricky Martin el último fin de semana.

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Otro aspecto que respalda esta versión es su actividad en redes sociales, donde ambos se siguen mutuamente. Este tipo de gestos suele interpretares como una señal de cercanía.

El espacio televisivo también presentó imágenes en las que la mujer en cuestión figura en una reunión familiar del conductor. En ese sentido, se le aprecia durante la celebración del cumpleaños de su hijo menor.