La legendaria banda británica Oasis presentó hoy Morning Glory (Unplugged), primer adelanto de la edición deluxe por el 30º aniversario de su histórico álbum What’s The Story Morning Glory?. Este lanzamiento especial, que estará disponible el próximo 3 de octubre a través de Big Brother Recordings, incluye cinco versiones inéditas en formato acústico de algunos de sus himnos más recordados.

Entre las pistas destacan las nuevas versiones de Morning Glory, Cast No Shadow, Wonderwall, Champagne Supernova y la ya conocida Acquiesce. Las grabaciones fueron producidas y mezcladas por Noel Gallagher y Callum Marinho en Lone Star Sound, el estudio de Noel en Londres.

El álbum original, publicado en 1995, es considerado un hito del britpop y una obra clave del rock mundial. Con más de 22 millones de copias vendidas en todo el mundo, es el tercer disco de estudio más vendido de la historia en el Reino Unido y ha dejado clásicos como Don’t Look Back In Anger, Wonderwall y She’s Electric.

La crítica ya califica esta edición como un regreso triunfal: la revista MOJO lo describió como “indestructible”, Record Collector lo recuerda como “el momento en que Oasis se convirtió verdaderamente en la banda del pueblo”, mientras que Uncut lo considera “el hito del britpop”.

Este lanzamiento coincide con el éxito de la gira mundial Oasis Live ‘25, que arrasó en Estados Unidos y concluye este fin de semana con dos fechas sold out en el Wembley Stadium de Londres, antes de continuar por Asia y Sudamérica, con paradas en Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil.