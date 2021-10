La actriz Olga Zumarán, recordada por su papel de la ‘Mamá terremoto’ en la serie Mil Oficios, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al anunciar que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

“Fui diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa inicial hace un par de semanas y en este breve tiempo he aprendido a valorar mucho más mi vida y a las personas que me rodean. Esta enfermedad no distingue estrato social, raza, profesión o procedencia, y avasalla al que lo padece con un temor inmediato”, expresó la también exreina de belleza a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Olga Zumarán contó que se siente fuerte y acompañada por sus familiares y amigos en esta lucha contra la complicada enfermedad.

“Me siento fuerte. Estoy agradecida con Dios porque sé que es una prueba para ser testimonio para tantas mujeres que están atravesando lo mismo, y les digo a ellas: No están solas. Esta lucha interna la vivimos con personas que nos suman, familiares y amigos que no nos dejan solas y que son nuestra fortaleza”, agregó en su extenso mensaje.

Finalmente, Olga Zumarán recomendó a sus seguidores realizarse chequeos preventivos para que no pasen por lo que ella está atravesando ahora.

“Esta batalla la voy a ganar, y tengo buenos aliados. Falta poco para que me programen mi histerectomía y radioterapias, para vencer a esta cruda enfermedad y salir mucho más fuerte que hace unos meses. La pandemia me enseñó a valorar más cada segundo, y esto que me esta sucediendo solo refuerza las ganas que tengo de seguir adelante”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

America’s Got Talent: la reflexión de una participante con cáncer que conmovió a los jurados

Ella es Jane y tiene solamente 30 años pero su historia es realmente increíble que en plena audición emocionó hasta el jurado más duro de convencer.