La modelo Olinda Castañeda envió un contundente mensaje a Tilsa Lozano sobre el peleador Jackson Mora, quien tiene una relación amical con exconductora de televisión.

“Yo no la estoy culpando, yo lo que estoy diciendo que acá el culpable ha sido Jackson (…) Que tenga mucho cuidado, que se dé cuenta la clase de hombre que es él, porque lamentablemente a mí me decía una cosa y yo no sé que cosa le decía a ella”, manifestó en ‘El show después del show’.

Asimismo, Castañeda culpó al luchador por el malentendido y afirmó que él no habría tenido un buen comportamiento con ambas.

“Yo sentía realmente que ella había formado parte de este problema en que estábamos involucrados los tres, luego de hablar con Jackson (Mora), quien me explicó la situación, y cómo ha sido, pude entender las cosas y les di todas mis pruebas al abogado. Realmente el culpable de todo viene siendo él”, expresó.

Sobre cómo Jackson Mora saltó a la farándula, la modelo dijo que no lo entendía, porque cuando tenían una relación jamás publicaban en redes sociales y que no los ampayaron.

“Me parece descabellado esto, nosotros habíamos hecho un acuerdo la semana pasada de que yo no hablaba nada de él y él no hablaba nada de mí. Entonces, me sorprendió bastante que se siente en un programa farandulero”, indicó.

Olinda Castañeda