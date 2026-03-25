Onelia Molina habló por primera vez y dejó clara su posición respecto a Mario Irivarren tras la controversia por infidelidad. La arequipeña aseguró que no retomará la relación y confirmó su distanciamiento definitivo.
En una conversación con el equipo del programa de Magaly Medina, la también odontóloga manifestó su rechazo de manera contundente.
“Yo en realidad no voy a volver con mi relación... Es más, yo le tengo un asco a esa persona, a Mario. Yo con Mario no quiero saber nada y mientras más lejos mejor. Es más si lo hacen mie*** mejor”, manifestó.
La chica reality también contó que tenía conocimiento de un viaje previo a Colombia. Según señaló, la información le llegó por medio de Tamy Parra, quien habría encontrado pruebas de lo sucedido durante esa estancia.
Onelia compartió detalles que vinculan a Said Palao con su estadía en Medellín. “Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín… son literal chicas de compañía, son put** ahí se portaron peor, Said hizo de las suyas”, declaró al programa ‘Magaly TV: La Firme’.