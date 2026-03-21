Tras la polémica generada por el ampay de Mario Irivarren, la modelo Onelia Molina reapareció públicamente vinculada a una campaña publicitaria.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ optó por continuar con sus actividades profesionales en medio de la atención mediática por su reciente ruptura.

Como parte de esta colaboración, Molina difundió en sus redes sociales un video promocional que incluye un mensaje interpretado como una indirecta hacia su expareja.

“Hay presencias que es mejor mantener a distancia. Presentamos ‘Voraz, antipulgas’, una nueva forma de mantener distancia de lo que no está a tu altura. Aplícalo sobre ti, excepto en los ojos, porque necesitas ver bien quién sí vale la pena y quién no”, se le escucha decir en el anuncio.

Onelia Molina confirma ruptura definitiva con Mario Irivarren tras polémico ampay: “Lo eliminé de todos lados”

Durante su participación en el programa Esto es guerra, Onelia Molina se refirió públicamente al fin de su relación con Mario Irivarren, luego de la difusión de imágenes que lo mostraban en una situación comprometedora durante un viaje a Argentina, realizado junto a Said Palao y Patricio Parodi.

La modelo señaló que sostuvo una conversación directa con Irivarren para dar por concluido el vínculo sentimental tras lo ocurrido. En ese contexto explicó su decisión y dejó en claro que no habrá ningún tipo de contacto futuro.

“Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca”, expresó la chica reality.

Asimismo, Molina remarcó que prefiere mantener distancia total y evitar cualquier tipo de interacción con el chico reality. Incluso, afirmó que le pidió que se alejara de su vida personal.