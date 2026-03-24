Onelia Molina decidió pronunciarse y llamó la atención al agradecer a Magaly Medina por la difusión del ‘ampay’ que puso al descubierto la infidelidad de Mario Irivarren. Según la influencer, estas imágenes le ayudaron a reconocer una realidad que no percibía en su relación.

Tras varios días alejada, la arequipeña volvió a su programa de streaming luego de que “Magaly TV: La Firme” difundiera al exchico reality con mujeres en Argentina junto a Said Palao y Patricio Parodi.

Luego de la difusión del contenido, Onelia decidió poner fin a su relación con Mario. La joven decidió priorizar su bienestar personal después de la polémica.

“ La verdad, sí agradezco a Magaly por las imágenes, porque creo que necesitaba algo así para darme cuenta de lo que era capaz mi pareja, de cómo podía hacerme daño o faltarme el respeto. Yo tenía una imagen muy distinta de Mario, lo ponía en un pedestal ”, expresó Molina.

Después de lo ocurrido, Onelia decidió dar vuelta a la página y retomar su rutina. La influencer decidió compartir momentos con sus amigos y continuar con su trabajo.

Ante los cuestionamientos, tomó distancia de quienes calificaron su proceso como un duelo: “ ¿Acaso se ha muerto alguien que valía la pena? ”, afirmó, dejando clara su postura frente a la situación.