Onelia Molina optó por romper su silencio sobre el término de su relación con Mario Irivarren durante una conversación con Maju Mantilla en el podcast ‘La Sustancia’. La modelo relató, por primera vez, el impacto que le generó descubrir una infidelidad en un viaje en Argentina.

El avance del programa muestra a la chica reality abordando el tema con total sinceridad, en un testimonio que ya ha despertado gran expectativa en redes sociales. La entrevista representa un momento decisivo en su exposición pública tras el fin de la relación.

Durante la conversación, Molina manifestó el fuerte impacto emocional que le dejó la ruptura. “ Sí hubo momentos en los que me he sentido muy triste y muy defraudada ”, afirmó, evidenciando el peso que esta experiencia tuvo en su vida personal.

Asimismo, señaló que este episodio transformó su manera de concebir las relaciones, al poner en primer plano el respeto y la reciprocidad dentro de sus vínculos afectivos.

En ese sentido, la modelo también expuso su postura actual frente a las relaciones sentimentales. “ Si tú no estás a mi altura y si no estás dispuesto a dar lo que yo también estoy dispuesta a dar por ti, simplemente ya no estás en mi vida ”, sostuvo.