En su podcast ‘Doble Sentido’, Onelia Molina se refirió a la polémica llamada que sostuvo con un reportero de Magaly Medina. En ese contexto, comentó que le habrían contado que Said Palao también habría tenido comportamientos cuestionados durante su despedida de soltero en Colombia, hace un año, antes de contraer matrimonio con Alejandra Baigorria.

La modelo inició su intervención exhortando al público a dejar de centrarse en temas de farándula y a poner atención en las Elecciones Generales de Perú 2026, que ya están próximas.

“ Pónganse a ver el debate, vean cosas realmente importantes ”, expresó la modelo.

La chica reality fue interrogada sobre la conversación que mantuvo con el reportero de la ‘Urraca’, la cual ha tomado mayor notoriedad tras el escándalo por el ampay de su expareja Mario Irivarren y Said Palao en Argentina.

“ Lo único que quise hacer fue mandar mi comunicado, era lo único que iba comentar, lamentablemente, conversé con personas que me enviaron mucha información en su momento de lo que vine viviendo con mi pareja ”, manifestó la chica reality.

Asimismo, afirmó que fue un reportero de Magaly quien la llamó y la grabó sin su consentimiento.

“ Me hicieron una llamada, pensé que era privada, pero no era privada, fue grabada sin mi consentimiento ”, manifestó.

Molina señaló que, aunque no imaginó que su conversación sería difundida, siempre dijo la verdad.

“ Yo no mentí, no dije algo que no es, las cosas fueron así, yo no digo mentiras. No hubo un pago, no fue una entrevista, fue algo netamente personal, hablaron conmigo, me enviaron cosas, fue horrible, fue un proceso horrible ”, agregó.

Los compañeros de Onelia Molina le consultaron si iniciará acciones legales contra Magaly Medina por difundir sus comentarios sin su consentimiento.

“Todo lo voy hacer de manera privada, voy a tener mucho cuidado con las personas que tengo cerca, pero me quedo tranquila porque dije la verdad, ya hablé con las personas involucradas, afectadas, creo que quien debía de saber las cosas ya sabía y me quedo tranquila”, finalizó.