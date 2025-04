Onelia Molina habló por primera vez tras el escándalo que involucró a Mario Irivarren y Alejandra Baigorria, en el que ambos mencionaron a la exnovia del chico reality, Vania Bludau. En una entrevista para América Espectáculos, Onelia fue consultada directamente sobre el estado actual de su relación, pero evitó confirmar una separación formal.

"Yo quiero tomarme un tiempo para estar tranquila y no hablar del tema porque sí me afecta. No quiero ponerle título, pero quiero estar tranquila“, declaró Onelia Molina, dejando entrever un evidente distanciamiento entre ella y Mario.

La modelo se mostró incómoda durante la entrevista y fue clara al señalar que, aunque no desea etiquetar la situación, la relación atraviesa por un momento complicado: "Creo que con el tiempo las cosas se van a decir y se van a aclarar“, agregó.

Disculpas públicas y consecuencias

La controversia surgió luego de la difusión de un video donde Mario Irivarren hablaba con Alejandra Baigorria sobre su intención de cerrar ciclos con Vania Bludau. Posteriormente, Mario ofreció disculpas públicas, reconociendo su error y pidiendo perdón a Onelia.

Consultada sobre estas disculpas, Onelia Molina expresó: "Yo creo que todos somos humanos, nos equivocamos, pero también hay consecuencias, pero sí... todas las disculpas las acepto“, dejando claro que si bien valora el gesto, las acciones tienen repercusiones.

Por ahora, aunque no hay una confirmación oficial de ruptura, todo indica que la relación entre Onelia y Mario está en pausa, mientras las reacciones en redes sociales continúan creciendo.

TE PUEDE INTERESAR