Las cámaras de Instarándula volvieron a hacer de las suyas. Esta vez, captaron a Mario Irivarren y Onelia Molina juntos en los controles del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, desatando especulaciones sobre un posible regreso amoroso entre ambos. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente una reconciliación, las imágenes han levantado revuelo en redes sociales, sobre todo porque aparecen juntos justo antes de los feriados por Fiestas Patrias.

En las historias compartidas por Onelia Molina en su cuenta de Instagram, la odontóloga revela que se encuentra en Chile. Si bien en sus publicaciones no aparece Mario Irivarren, la coincidencia de tiempos y destinos no ha pasado desapercibida para los seguidores de la farándula local. El chico reality, por su parte, no ha difundido nada sobre este viaje en sus redes sociales.

Mario Irivarren y Onelia Molina son captados en el aeropuerto antes de viajar fuera de Perú.

“Ese floro del viaje pactado siempre nos lo meten los faranduleros. Ya sabíamos que los planes de feriado nos iban a traer sorpresas, y por supuesto las ‘ratujas’ siempre atentas en todas partes”, comentó Samuel Suárez, creador del portal Instarándula, donde se difundieron las imágenes.

Cabe recordar que, recientemente, Onelia declaró en el programa América Hoy que Mario Irivarren le había propuesto retomar la relación. La ruptura entre ambos se dio luego de que se filtrara un video en el que él hablaba sobre su ex, Vania Bludau. “¿Te ha dicho Mario para volver?”, le preguntaron en vivo. Ella respondió sin rodeos: “Sí, obvio”. A pesar de la propuesta, la ‘guerrera’ aseguró que aún no han vuelto y que se encuentra soltera.

Además, Molina comentó que recibió “mensajes lindos” de parte de Irivarren por su cumpleaños, lo que sumó más pistas sobre un posible acercamiento entre ambos.

¿Se trata de una escapada amistosa o de un nuevo capítulo en su relación? Por ahora, ni Mario ni Onelia han hecho declaraciones públicas al respecto.