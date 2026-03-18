El pasado 12 de marzo, cinco días antes del ampay de Mario Irivarren en Argentina, donde fue captado en una fiesta con varias jóvenes, Onelia Molina visitó el podcast ‘La Manada’ y lanzó una contundente advertencia para su ahora expareja.

La situación comenzó cuando la modelo ingresó al set y Gerardo Pe le preguntó, en tono de broma, en qué momento enviaría a su pareja a dormir al mueble para poder pasar la noche con él.

“ Si él se va ya no vuelve. Él ya tuvo todos sus strikes, ya no tiene uno más, ya no tiene oportunidades, esa fue su séptima vida, ya no hay más, no hay más... ”, manifestó la modelo.

Gerardo Pe comentó que lo recibiría en su casa frente al mar si la modelo decidía echarlo de su hogar.

“Él no te va a dar lo que yo”, respondió ella, lo que desató las carcajadas de todos en el set de ‘La Manada’.

Luego, Gerardo le consultó a Onelia si confiaría en él para organizar la despedida de soltero de Mario en caso decidieran casarse.

“ Sí confío, pero más que confíe en ti, confío en Mario ”, respondió la chica reality.

Además, en otro momento, Onelia manifestó su deseo de tener un hijo varón y sostuvo que está convencida de que Mario sería un gran padre.

“ Sí va ser un buen papá, es muy responsable, muy protector conmigo, me cuida muchísimo ”, sostuvo en aquella oportunidad.

Por su lado, Mario resaltó que lo que más valora de Onelia Molina es su fortaleza: “Es una mujer fuerte, físicamente hablando, mentalmente hablando y emocionalmente hablando, es inteligente, trabajadora, amorosa, antenta, amable, simpática”.