La emblemática agrupación peruana Los Mirlos fue distinguida por el Ministerio de Cultura con el título de Personalidad Meritoria de la Cultura, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y a su aporte al desarrollo cultural y musical del país. La distinción fue oficializada este viernes 16 de enero mediante una Resolución Ministerial publicada en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

Este reconocimiento es otorgado a personas y organizaciones que han realizado contribuciones significativas a la cultura del Perú. En ese marco, el Ministerio de Cultura resaltó el impacto de Los Mirlos, cuya música ha logrado trascender generaciones y fronteras, consolidándose como un referente de la identidad musical peruana.

🎶🌿 Con más de cinco décadas de trayectoria, @losmirlos ha llevado la cumbia amazónica desde la región San Martín a los escenarios del mundo, convirtiéndose en un referente indiscutible de la música peruana y de la diversidad cultural del país. pic.twitter.com/YLeVEFpE7m — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) January 16, 2026

Pioneros de la cumbia amazónica y embajadores culturales

Según los considerandos del documento oficial, la agrupación fundada en 1973 en Moyobamba es considerada pionera y principal exponente de la cumbia amazónica. Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Mirlos han difundido la riqueza musical de la Amazonía peruana en escenarios nacionales e internacionales, posicionándose como embajadores culturales del departamento de San Martín.

El Ministerio de Cultura también destacó que sus canciones forman parte del repertorio colectivo del país y han contribuido a preservar y transmitir la identidad amazónica. Además, su obra ha sido objeto de estudios académicos, reediciones internacionales y colaboraciones con artistas de diversos géneros y países, reafirmando su relevancia en la escena musical global.