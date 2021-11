Más unidas que nunca. La modelo Shirley Arica compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre, Astrid Valle Salazar, quien recientemente obtuvo un título universitario en administración en la Universidad César Vallejo.

“Orgullosa de ti. Nunca te rendiste y nunca es tarde”, escribió la concursante del reality ‘El Poder del Amor’, filmado en Turquía, en su cuenta de Instagram, donde adjuntó una fotografía de su progenitora.

Arica también remarcó “lo feliz” que se siente del logro de su mamá. Anteriormente, la ex participante de ‘El Gran Show’ recibió una sorpresa por parte de la producción del concurso en el que participa, pues recibió una videollamada de Valle Salazar por el cumpleaños de esta última.

“Me sacaste adelante sola y eso es invaluable. No tienes idea de lo feliz que me haces. Te admiro por todos los sacrificios que te toco hacer por mí, como siempre me dices primero madre y después mujer”, puntualizó Arica, quien finalizó su dedicatoria con un conmovedor “Te amo mami”.