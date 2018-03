Michelle Bachelet y Sebastián Piñera felicitaron a 'Una mujer fantástica' tras ganar Oscar

Síguenos en Facebook y YouTube

La actual presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet; y el Mandatario electo, Sebastián Piñera, felicitaron al equipo de 'Una mujer fantástica', película sureña de Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega, que ganó la estatuilla dorada en la ceremonia 90 de los premios Óscar 2018 en la categoría 'Mejor Película Extranjera'.

"¡Mis mayores felicitaciones a @slelio, @danivega, @tengochicle y todo el equipo de #UnaMujerFantástica! El premio, que nos llena de orgullo, no sólo reconoce a una película de gran calidad, sino a una historia de respeto por la diversidad que nos hace bien como país. #Oscars", escribió Michelle Bachelet en su cuenta de oficial de Twitter.

Por su parte, Sebastián Piñera también se pronunció en su cuenta de Twitter: "Esta noche el cine chileno tocó las estrellas. Grande Chile y un gran abrazo, con orgullo y emoción, a todo el equipo de #UnaMujerFantástica, la mejor película extranjera en los #Oscars 2018".

El filme chileno 'Una mujer fantástica' superó a las producciones 'The insult', de Líbano; 'On body and soul', de Hungría; 'The Square', de Suecia; y 'Loveless', de Rusia; en la categoría Mejor Película Extranjera.