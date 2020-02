El actor Óscar López Arias sorprendió al dar detalles pocos conocidos de su extensa familia y contó que su tercer hijo fue concebido junto a su mejor amiga por inseminación artificial.

“Mi amiga Natalia quería tener un hijo, es mi amiga desde que somos chicos, hizo mi primera obra de teatro conmigo. Un día estábamos conversando sobre el tema, ella quería tener un hijo y habían varios métodos (...) Recuerdo que averiguamos de los bancos de espermatozoides y creo que una de las cosas que a mí no me cuadraba mucho con ese tema es que no sabes de dónde viene, no sabes qué genes puedes atraer”, comentó el también conductor de ‘Noche de patas’ durante una entrevista para el programa ‘#Dilo’ de El Comercio.

“Yo me acuerdo que le decía ‘¿y si te toca un psicópata? Puede ser muy limpio, muy sano, bien controlado, ¿pero si dentro de esos genes hay un psicópata?'. Mejor un loco conocido que un psicópata por conocer. Le dije entonces ‘tengamos un hijo’. La única condición era que no haya nada oculto. Ese niño tiene que crecer, yo soy su papá, tiene hermanos, somos una familia diferente, muy abierta, tú eres gay y tengo mi hijo contigo, pero tú tienes tu pareja y las cosas son así”, señaló López Arias dejando en claro su posición sobre el tema.

Incluso, Óscar López Arias contó que su pareja Daniela Sarfati y su mejor amiga se llevan muy bien. “Daniela está feliz, ella ve a mi hijo y de hecho cada vez que se encuentran, ellas se van por ahí a conversar”, aseguró el actor.