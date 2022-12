Pablo Ruiz hace mucho que dejo de ser Pablito, pero siempre habrá alguien que lo llame en diminutivo y le recuerde su buena época de ídolo de niñas y adolescentes. “Mucha gente me para por la calle, eso me pasó ayer, iba caminando y una chica de mi edad me saluda, se pone a llorar y me dice: ‘me da mucha emoción conocerte. Me acuerdo de mi infancia, vos me hacías tan feliz porque mis papás se estaban separando y pasaba una etapa difícil, tu música fue mi escape’. Es algo hermoso que uno haya marcado la vida de tanta gente”, dice el cantante.

¿Cantantes como tú, que empezaron tan pequeños, tratar de mantenerse les es más difícil?

Sí, yo creo que es muy difícil, tuve una época en la que dejé de cantar, porque la disquera me congeló por un montón de cosas, entre ellas, por ser gay. También por querer hacer lo que a mí más me gustaba, por querer hacer mi música.

¿Cómo saliste de ese hoyo?

Lo que me rescató de todo eso fue tener una conexión, un eje con mi espíritu, con mi alma, como quieran llamarlo, que me lo enseñó mi mamá, y también por el cariño de la gente. Si la gente no se hubiera preguntado y dónde está, qué está haciendo, si la gente no quisiera saber de mí, no existiría más Pablito.

En la industria es frecuente que a los cantantes los obliguen a grabar ciertos temas y copiar estilos para asegurar éxito. ¿Cómo enfrentarlo?

Yo no pude porque me congelaron, después de mi gran éxito, después de hacerles vender millones de discos a una compañía discográfica. Me dicen. ‘bueno, vos tener que hacer música texmex, porque tienes una imagen muy femenina, muy amanerado, con la música texmex vas a cantar con sombrero ranchero y con botas’,

¿Y te negaste?

Yo les dije que no, yo no soy eso, soy Pablo Ruiz, vengo de Argentina, no voy a cantar música texmex, eso le dije al director regional de Emi que fue una persona muy nefasta en mi vida. Esa persona decidió cancelar mi contrato porque estaba creciendo y definiendo mi sexualidad en ese momento.

Ahora los cantantes admiten su orientación sexual y siguen siendo exitosos.

Claro, porque ahora ya no hay una industria tan fuerte que te pueda decir has esto o lo otro. El artista es mucho más autónomo, los que hacen trap, hip hop, o toda esta música nueva se producen a sí mismos y hacen todo a través de internet, de posteo.

Hoy puedes hacerte conocido subiendo un tema en redes y convirtiéndolo en viral.

Exactamente, tenemos esa fortuna de que uno ahora es más libre para expresarse, por ejemplo, voy a grabar mi nuevo disco y hablaré de todo lo que yo viví.

Pero no solo viene más música en tu carrera, también te veremos en la película peruana “Soy inocente”.

Este año fue realmente un quiebre. De repente llegó “Sex”, una obra de teatro, donde estoy actuando, cantando, una obra en la que hay desnudos porque había que romper con la imagen del niño Pablito Ruiz. Y después llega la película en la que soy Pablo Ruiz y muero en Perú. Así empieza la historia y sé que van a divertirse.

Pablo Ruíz

Cantante. Luego de grabar sus cuatro exitosos discos, en 1990 decide alejarse de la música por su cambio de voz. Ha participado ya como adulto en programas de televisión, series, telenovelas y diversos realitys de canto.