La reciente aparición de Reimond Manco para ofrecer disculpas públicas a su esposa, Lilia Moretti, tras el escándalo por una presunta infidelidad, continúa generando reacciones en la televisión local. En esta ocasión, fue Francisco Bazán quien cuestionó con firmeza el mensaje del exfutbolista.

Bazán reacción después de que Manco se presentara en el programa de Magaly Medina, donde admitió antiguas infidelidades y expresó su deseo de que su aún esposa pueda encontrar tranquilidad, incluso si ya no está a su lado.

“ Qué manipulador este, qué abusivo jajaja. Yaco (Eskenazi), solo nos quedas tú, ‘soldado’; solo nos quedas tú. Si Yaco falla, se pudre todo. A Manco lo había elevado a otro nivel. Habla bien, ¿no? ”, manifestó el conductor de televisión.

Luego, el exarquero reafirmó su postura y comparó el caso con el de otras figuras mediáticas.

“ Es del Team de (Christian) Domínguez, del Team de Christians ”, dijo con sarcasmo, aludiendo al historial sentimental del cantante y a los constantes escándalos de infidelidad en el espectáculo local, antes de leer una publicación de Lilia Moretti.

Francisco Bazán comparó a Reimond Manco con Christian Dominguez (Video: El Deportivo)

En una reflexión más detallada, Bazán abordó su postura sobre lo que considera una infidelidad dentro de una relación.

“En la secuencia de la infidelidad, no se es infiel cuando se consume el acto, eso es el finiquito. Se es infiel, incluso, desde que le das like a una foto que no le pertenece a tu esposa, tu pareja o a otra fémina que pulula en las redes sociales.. No me alegro, porque los niños de una familia separada sufren bastantes”, sostuvo.

Reimond Manco admite que fue infiel y que manipuló a su esposa: “No quiero dañar más”

Reimond Manco decidió dar la cara por la polémica que lo rodea y se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde asumió responsabilidad por sus actos y pidió disculpas públicas a su familia.

El exfutbolista se presentó en el set tras ser señalado por varias mujeres por supuestas conversaciones privadas y el envío de contenido íntimo. Ante ello, decidió ofrecer su versión de los hechos y admitir fallas en su conducta.

En la entrevista, Manco inició su participación con un mensaje directo a su entorno más cercano, especialmente a la madre de sus hijos: “Yo estoy acá para hacer mea culpa y pedirle perdón a mi esposa”.

En ese sentido, el exjugador señaló que atravesó una crisis en su relación sentimental y admitió haber sostenido conversaciones inapropiadas con diversas personas.

“Yo hablé con muchas personas de una manera que no debí hacerlo, el error es mío, yo hablé con muchas mujeres, nunca llegué a concretar, es que en realidad no sé por qué lo hacía... por eso Magaly estoy acá dando la cara”, indicó.

Asimismo, el exfutbolista también admitió que cometió una infidelidad el año pasado, lo que provocó una ruptura en su hogar. Señaló que su esposa decidió alejarse tras enterarse de lo sucedido.

“Mi esposa me descubre una infidelidad, ella obviamente me bota de la casa, yo básicamente estaba siendo malo”, reveló.

En ese contexto, afirmó que su intención no es retomar la relación a cualquier costo, sino asumir responsabilidades con su familia, incluidos sus hijos.

“Yo no estoy acá para que mi esposa me perdone, yo estoy aquí para pedir perdón... estoy acá para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos”, aseguró.

Manco también hizo una reflexión crítica sobre su conducta pasada, al admitir que adoptó actitudes que hoy cuestiona. En ese sentido, aseguró que no volverá a incurrir en ese comportamiento.

“Yo me arrodillaba a llorarle y daba lástima, la manipulaba... yo podría actuar de la misma forma, pero no quiero dañar más”, manifestó.