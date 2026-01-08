Paco Bazán se pronunció luego de que el programa “Arriba Mi Gente” presentara un informe sobre la denuncia de la madre de su hija, Melissa Linares, en relación al incumplimiento de la pensión de alimentos. El conductor de televisión considera que el programa de Latina abordó el tema de manera poco profesional.

“ Me llamó la atención el manejo periodístico de quien supuestamente es periodista o narrador de cuentos, Fernando Díaz, me sorprende que no hiciera su trabajo, pero, ¿qué podemos pedir de un presentador cuya mascota (su perrita) tiene más gracia que él? ¿Cómo es posible que un programa familiar anuncie ‘Madre de hija de Paco Bazán lo denuncia’ sin investigar? ”, declaró Bazán a Trome.

Asimismo, Paco no dudó en arremeter contra “Arriba Mi Gente” y no solo cuestionó a Díaz, sino al ser consultado por Santi Lesmes, afirmó no saber quien era.

“En ese programa han dicho tantas cosas que fácilmente podría iniciar alguna acción legal, pero no lo hago porque ellos no son tan importantes para perder el tiempo”, sostuvo.