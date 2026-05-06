El escándalo que rodea a Pedro Aquino sigue generando reacciones en el entorno futbolístico local. Francisco Bazán, conductor de “El Deportivo”, cuestionó al mediocampista de Alianza Lima por la ruptura de su matrimonio con Katherine Fernández.
“Es un gilazo, porque ha destrozado su carrera deportiva siendo suplente en Alianza. No juega desde marzo. De qué va a jugar si no tiene piernas. Si hace una parada técnica antes del entrenamiento, no seas malo”, manifestó el futbolista.
“Los hombres somos unos gilazos, no controlamos el lado animal, nos gobierna el instinto animal, el impulso. Entonces no hay equilibrio. Hay que buscar energías limpias... Existe el cambio, yo vi la luz”, agregó.
Otro aspecto que resaltó fue la decisión asumida por la aún esposa del futbolista, a quien calificó como un ejemplo de firmeza frente a una situación compleja.
“La mujer de Pedro Aquino ha tomado una decisión sabia, valiente y que se debe aplaudir. Ella es la mujer que lo apoyó desde que lo conoció en Sporting Cristal, no ha tenido consideración por todo lo que ella le ha dado”, sostuvo.
“Debe sentirse tontonazo y centrado por este personaje, para que juega con fuego. Que esto le sirva para que pueda transformarse. Tiene que cuidar la familia”, añadió.