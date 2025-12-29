La inesperada muerte de Dennys Quevedo, director y compositor de la orquesta sanjuanera Zafiro Sensual, sigue causando conmoción en el ámbito musical del norte del país. En esta ocasión, su padre decidió hablar y, con evidente dolor, relató lo sucedido en las horas previas al fallecimiento.

Visiblemente afectado, el familiar brindó un relato detallado de la madrugada en que el músico sufrió una descompensación inesperada, lo que provocó una rápida intervención médica que, a pesar de los esfuerzos, no logró salvarle la vida.

“ Fue una situación tan tempestiva y sorpresiva al mismo tiempo. Él había estado descansando, según su esposa y su señora madre. A eso de las 12:30 de la mañana se sintió un poquito mal y quiso bajar del segundo al primer piso ”, manifestó el progenitor del músico a RPM Radio TV.

Mientras descendían por las escaleras, el cuerpo de Dennys Quevedo comenzó a fallar. Su padre explicó que los músculos dejaron de responder, lo que provocó una situación de alarma inmediata dentro del hogar.

“En el trayecto y en las gradas sus músculos no le obedecían, sobre todo los de la pierna. Se empezó a poner un poquito más oscuro y después perdió el conocimiento. Hicieron lo posible para llevarlo a la clínica ”, agregó.

Según las primeras informaciones, Dennys Quevedo falleció a causa de un paro cardíaco.

Durante la madrugada del sábado 27 de diciembre, el director de Zafiro Sensual perdió la vida en la clínica Belén, a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarlo.