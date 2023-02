En la última edición de Préndete, se presentó el padre de Eucly López, el pequeño rapero de 10 años de edad, para hablar sobre el terrible momento que protagonizó su hijo con Johanna San Miguel.

“Cuando vimos el agarrón, simplemente vimos el intercambio de miradas, donde el niño reacciona, la mira y lo mira firme, y ella reacciona rápidamente, como que se da cuenta que estaba en vivo y le da la mano. Pero también entendimos que es falta de conocimiento de la cultura, en el rap los patrones tienen como una duración de 10 segundos. Entiendo que a ella le dan señales y le dijeron que corte y ella cortó bruscamente”, sostuvo el padre.

Luego continuó con: “si hubiera pasado un segundo más en esa actitud, quién sabe... pero inmediatamente ella le da la mano, hay que reconocerlo, y se pasó rápido, no quisimos hacer mucha bomba de eso (...) aunque no tenemos nada contra ella, no se acercó (a disculparse) y tampoco lo vimos como una falta de respeto, es su decisión”.

