Paloma Fiuza decidió poner fin a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con Mario Hart, tras varias semanas de rumores difundidos en redes sociales y programas de espectáculos.

La brasileña abordó el tema durante su participación en el pódcast ‘Sin Más Que Decir’, donde fue consultada respecto al vínculo con el exchico reality.

Durante la entrevista, la modelo fue interrogada por Israel Dreyfus, quien no dudó en consultarle directamente si existía algún interés sentimental de su parte.

La incomodidad se hizo notar, aunque la influencer decidió mantener la calma y responder con serenidad ante la insistencia sobre el tema.

“ ¿Te gusta Mario Hart? ”, le consultó Dreyfus.

La modelo remarcó que el vínculo que mantiene con el piloto es únicamente de amistad y respeto profesional. Asimismo, precisó que no tiene intención de alimentar rumores sobre una posible relación sentimental.

“ Bueno, Mario es lindo, es educado… me parece atractivo... pero no en ese sentido, me gusta, me cae bien, es que si yo respondo... me parece atractivo... ”, manifestó, aunque aclaró que se trata únicamente de una apreciación personal.

En esa misma línea, la influencer indicó que opta por ser prudente en sus declaraciones para no dar pie a malentendidos. Además, precisó que ambos se encuentran en momentos personales totalmente diferentes.

Israel Dreyfus deja entrever romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza: “Yo no me equivoco”

Un comentario lanzado en pleno podcast reavivó el interés en torno a Mario Hart y Paloma Fiuza, al sugerirse un posible acercamiento entre ambos.

La charla tuvo lugar en ‘Sin más que decir’, donde una serie de preguntas provocó un momento incómodo que avivó las especulaciones entre los seguidores del programa.

El momento se originó cuando Israel Dreyfus preguntó de forma directa por la situación sentimental de Paloma Fiuza durante la conversación con Diana Sánchez.

“Escúchame, ¿Paloma está soltera?”, preguntó, dando pie a nuevas interrogantes respecto a su vida personal.

Diana Sánchez confirmó que la brasileña se encuentra soltera, lo que permitió que la conversación derivara hacia otro nombre conocido.

El diálogo tomó otro rumbo cuando el exchico reality optó por mencionar a Mario Hart.

Tras ser consultada, la conductora soltó una frase a medias que captó la atención de los oyentes: “Mario Hart todavía no anuncia, pero…”, dijo, sin completar la idea.

Dreyfus reforzó su postura con una afirmación que sorprendió a más de uno.

“No sé, pero mi sexto sentido de ‘Caballero de Zodiaco’... Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo nunca fallo”, expresó.