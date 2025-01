En una entrevista con el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, Pamela Franco fue consultada si Christian Cueva se encargaba de cerrar los contratos de sus presentaciones musicales, sin embargo, la cumbiambera lo descartó por completo.

La cantante brindó detalles de su relación con el futbolista y la Chola Chabuca aprovechó para consultarle si era cierto que Cueva se encargaba de sus contratos.

“ No, no tiene nada que ver con el tema profesional. Se ha dicho mucho; pero no. Yo tengo un equipo con el que vengo trabajando y él ahí no está ”, sostuvo Franco.

Pamela López se pronunció sobre un video donde se observa a Pamela Franco junto a los padres de Christian Cueva en el estadio de Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

Como se recuerda, López y la madre del futbolista tuvieron un altercado en pleno aeropuerto.

La influencer evidenció su sorpresa, ya que no sabía de la cercanía entre ellos. Sin embargo, marcó distancia de los parientes del padre de sus hijos y afirmó que ya no hablará al respecto.

“Ellos no son mi familia. Lastimosamente, las cosas sucedieron así. Yo no tendría más que opinar”, declaró ante las cámaras de “Amor y fuego”.

Caber recordar que Pamela Franco se presentó durante la presentación del club Cienciano. La artista salió al escenario con la camiseta de Cueva.