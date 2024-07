En uno de sus recientes conciertos, Pamela Franco aconsejó a sus fans que han sufrido por alguna infidelidad, que es mejor ‘pasar la página’.

“ Si te han traicionado, si te han puesto esos ‘cachitos’, esos adornitos por ahí, no te van a adornar para siempre. Tampoco que te dejen traumada o traumado, supéralo, pasa la página, el tiempo ayuda. Mírame a mí, ya pasé la página ”, expresó la cantante en un video difundido por el programa ‘Amor y Fuego’, refiriéndose a la infidelidad de Christian Domínguez.

Además, en dicho clip se puede oír cuando el público grita energéticamente: “ Cueva, Cueva ”, en medio de su escándalo con el futbolista.

Alejandra Baigorria sobre Pamela Franco en Consume Perú: “No sigue en el programa”

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ abordaron a Alejandra Baigorria para obtener detalles sobre si Pamela Franco realmente fue separada de Consume Perú, debido a los escándalos que lo involucran con Christian Cueva.

“No, no sigue en el programa. Más allá no sé, ha habido una nueva conductora, ayer hemos grabado, ya van a ver el sábado quién es”, contó la Rubia de Gamarra.

Cabe mencionar que, días antes, Rodrigo González confirmó que Pamela Franco ya no grabó el último programa en Consume Perú luego que se difundieran imágenes de su cumpleaños que acabó en peleas.

“Me informan que Pamela Franco ya no habría grabado el último programa al que pertenece y los productores le habrían comunicado que después de este escándalo ha quedado fuera del show”, indicó el popular Peluchín.