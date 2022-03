Pamela Franco se presentó este lunes, 28 de marzo, en el programa “En Boca de Todos”, donde habló, entre otros temas, sobre el polémico enfrentamiento que protagonizó Christian Domínguez con su expareja Isabel Acevedo.

Si bien respaldó al actor, la vocalista de la agrupación “Puro Sentimiento” reconoció que no está de acuerdo con las declaraciones del cumbiambero, quien reveló el motivo que causó el fin de su relación con ‘Chabelita’.

“Él no hizo el comentario, sino que respondió a una pregunta. Yo creo que lo debió manejar de otra manera porque ya no viene al caso. En su momento, incluso, le dije que, si tenía algo que contar, que lo cuente. Ahora ya pasaron años, está mi hija de por medio y creo que ya esos temas, ni con pinzas siquiera, se deben tratar”, acotó.

La exintegrante de “Alma Bella” también cuestionó a las personas que continúan hurgando en el pasado del líder de la “Gran Orquesta Internacional” pese a que él ha formado una nueva familia.

“Yo soy de las personas que piensa que cuando cierras un pasado ni siquiera lo piensas, ya no lo tocas. Pero este tema, no es por sacar cara ni por justificarlo, es un tema que se ha jugado con fuego todo este tiempo en bromas y chistes. Incluso, las terceras personas son afectadas e incomodadas”, agregó.

Pamela Franco sobre polémica entre Christian Domínguez y Isabel Acevedo https://www.americatv.com.pe/noticias/

¿Qué dijo Christian Domínguez que desató la ira de la ‘Chabelita’?

Todo comenzó cuando el vocalista de la Gran Orquesta Internacional aseguró en el programa “América Hoy” que la popular ‘Chabelita’ le dio a elegir entre el hijo que tiene con Karla Tarazona o su relación con ella, y que este fue el motivo de su ruptura amorosa.

Estas declaraciones desataron la indignación de Isabel Acevedo, quien no dudó salir al frente para defenderse de estas nuevas acusaciones y para arremeter contra el cantante de cumbia.

“Yo terminé con él por otra razón. Me cansé de cargar su mochila... él tenía una serie de problemas. (…) Yo encontré algunos mensajes, no sé quién era esa chica, pero en Instagram encontré, estaba coqueteando. Luego una persona allegada me dijo que estaba coqueteando con una persona que no es su pareja actual, aparte, con la madre (Karla Tarazona) del hijo de Christian también era una pelea constante”, contó la bailarina entre lágrimas en el programa “Magaly TV: La Firme”.

VIDEO RECOMENDADO:

Pamela Franco: “Mi felicidad no gira alrededor de Christian Domínguez”

Pamela Franco: "Mi felicidad no gira alrededor de Christian" https://www.americatv.com.pe/noticias/