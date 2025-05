Pamela Franco se refirió a la infidelidad de Christian Domínguez luego de que varios afirmaran que su nueva pareja Christian Cueva la engañará.

“ Yo sí, lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí?, no voy a perder mi tiempo. Yo sí perdonó la infidelidad, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra, y yo voy a estar en toda la amargura, no. Ahora la pregunta es, ¿seguirías con una persona que te ha sido infiel? La verdad me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo ”, respondió la cumbiambera en una entrevista con Giovanna Valcárcel en radio Panamericana.

Luego, le consultaron a la cantante si había “ampayado” a sus exparejas siéndole infiel, en alusión a su pasada relación con Domínguez.

“ Me la hizo bacán, me hizo el avión, no me di cuenta. Lo tuve que ver cómo se movía y le dije: tienes suerte, porque tenía algo que otros que me engañaron no tenían, ese vínculo (una hija); te salvaste, le dije, sonó la campana y mi hija es lo más importante. Me engañaron a mí, a mí como mujer, yo perdí a la pareja, pero mi hija jamás va a perder a su papá. Él (Christian) cumple como padre ”, sostuvo.

Pamela López no descarta que sus hijos conozcan a Pamela Franco: “Tendríamos que llevar terapia”

Pamela López no descartó que sus tres hijos con Christian Cueva conozcan a Pamela Franco e interactúen con ella.

En “Amor y Fuego” le cuestionaron a López sobre la cercanía de sus hijos con su actual saliente, Paul Michael, por lo que se mostró dispuesta a que ellos puedan conocer a la pareja del futbolista si es que en el futuro llega a ser su pareja permanente.

Sin embargo, Pamela dejó en claro que sus pequeños tendrían que llevar terapia en familia, pues ellos se enteraron mediante redes sociales cómo inició la relación de su padre y la cumbiambera.

“Si esa relación prospera... No lo sé la verdad, tendríamos que llevar una terapia en familia y que mis hijos sanen porque mis hijos saben que él los abandonó por irse con otra persona. Él abandona porque ya tenía algo”, expresó López.

También señaló que si su romance con Paul Michael llegara a su fin, López aseguró que conversó con el artista para que ello no perjudique a sus hijos.

“Si algún momento lo nuestro no llega a funcionar, nosotros vamos a seguir siendo amigos porque lo nuestro es más sano”, manifestó.