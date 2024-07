Este lunes en ‘Amor y Fuego’, difundieron un informe del escándalo que vivió Pamela Franco años atrás, cuando estuvo en el lugar de Pamela López, esposa de Christian Cueva.

El programa de ‘Peluchín’ le recordó a la cumbiambera que sufrió una infidelidad por parte del ‘Chemo’ Ruiz quien al parecer la engañó con Dorita Orbegoso.

En esa época, la cantante encontró unos chats del exfutbolista y la bailarina donde él le decía que aún la quería.

“ Bueno mujer, ya no te molesto. Nos vemos el 25, nos hablamos temprano y si no te voy a buscar. Hasta el fin del mundo te seguiré. Ya tú sabes ”, le dijo ‘Chemo’ a Dorita.

“ Hola Marco, cómo estás. Mira, estuve pensando en lo que hablamos estos días y la verdad no creo conveniente hablar contigo. Yo te deseo lo mejor, que te vaya súper bien en tu relación pero para mí ya es un tema cerrado ”, le respondió la también actriz cómica.

Sin embargo, ‘Chemo’ no dejó de insistirle a Dorita. “ ¿Te puedo llamar? Puedes hablar para solo decirte una cosa, te entiendo, tampoco quiero incomodar en tu vida ”, le respondió.

En ese entonces, una joven Pamela Franco declaró para un medio local sobre los chats que encontró y aseguró sentirse dolida. Asimismo, responsabilizó también a Dorita Orbegoso.

“ Cuando vi las conversaciones, más que molestarme, me bajoneó un montón porque eso pasa cuando alguien quiere y a mí me afectó mucho. Si él ha querido algo con ella y si se tomó alguna atribución, algún tipo de confianza, es porque ella se lo ha permitido ”, expresó Franco.

“Es una conversación que deja volar la imaginación. Yo sé que él ha cometido un error, no lo voy a justificar”, añadió.

Por su lado, Dorita Orbegoso no quiso pronunciarse sobre el tema. “Fue un mensaje que él me mandó... Lo de Marco es un tema cerrado, fue un tema de pareja. No quiero hablar de ese tema”, refirió visiblemente incómoda.