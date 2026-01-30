Luego de que Christian Cueva sugiriera que Pamela López se habría relacionado con hombres casados, entre ellos algunos futbolistas, la trujillana salió a aclarar su versión en una entrevista con “Amor y Fuego”.

Pamela le pidió a su exesposo que pruebe todo lo que ha afirmado sobre los supuestos engaños. Además, insinuó que Cueva se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando publicó el contundente mensaje en Instagram.

“ Yo, cada cosa que he dicho, lo he dicho en base a experiencias reales, con pruebas y bueno pues… al final de mi frase siempre digo salud porque yo no sé, puedo pensar, presumir que ha estado en el estado que siempre le gusta estar o por ahí alguien lo posteó ”, declaró para el programa de espectáculos.

De acuerdo con López, nunca fue infiel a Cueva, como él afirmó en sus redes, y aseguró que durante su matrimonio solo estuvo comprometida con él.

“ Él jamás, nunca, puede tener una sola queja de mí y si no, yo lo reto a que demuestre lo contrario. Todo el tiempo que estuvimos juntos he respetado mi matrimonio desde el día uno hasta el día que se acabó ”, afirmó.

De manera irónica, Pamela López señaló que posiblemente su expareja se equivocó, haciendo alusión a los conocidos problemas de alcohol que él enfrenta.

“ El ladrón juzga por su condición, de repente se confundió de Pamela, de repente eso va dirigido para otra Pamela. Todo el mundo, todo el Perú quién es Christian Cueva, es una persona que tiene problemas con el alcohol, indisciplina, infiel, saca vueltero, que abandonó a una familia ”, sostuvo.

Por otra parte, la trujillana desmintió conocer a Edwin Pérez y Colo Ibáñez, quienes fueron mencionados por ‘Aladino’ en su publicación, aunque sí admitió haber conocido a Tenchy Ugaz y Dayron Martín.

“No los conozco ni al primero ni al segundo, a Tenchy y a Dayron sí los conocí en algún momento de mi vida hace muchos años y ya lo aclaramos”, finalizó.