Pamela López reaccionó con indignación contra Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva, luego de que esta expresara en una transmisión en vivo su intención de verla cara a cara, tras recibir duros calificativos por parte de la trujillana.

A través de su cuenta de TikTok, la letra afirmó que no le tiene miedo a la trujillana: “ Estudié derecho para pelearme con jueces, fiscales, policías... No para nadaqueverientas ”.

“ El 28 de enero nos vamos a ver las caras; esperemos que cuando esté ahí me diga todo lo que piensa de mí… que me diga payasa, descerebrada, que me dé su opinión (...) Si tú me faltas al respeto, yo te voy a responder porque no voy a ser piñata de nadie ”, agregó.

La trujillana no se mostró intimidada por las declaraciones de la abogada y sostuvo que, al parecer, esta buscaría ingresar a la farándula al protagonizar dimes y diretes.

“ Esa mujer me produce rechazo, asco… Entiendo que cada quien busca sus intereses; un poco figureti resultó la mujercita ”, declaró a “Amor y Fuego”.

“ Esa mujercita no sabe dónde está parada… y qué pena que invirtió tanto en sus estudios para que termine siendo tiktokera, ¿no? Todas las cosas que he dicho lo he hecho en su cara “, sostuvo.

“La única vez que me la crucé… la tuve ahí, ni siquiera volteé a mirarla, me parece tan detestable; la vez que quiso intervenir, la mandaron a callar”, añadió López.