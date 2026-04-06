Pamela López mencionó durante la transmisión de ‘La Granja VIP’ que tiene mucha información sobre Samahara Lobatón. La trujilla sorprendió con estas declaraciones tras los recientes enfrentamientos que ha protagonizado con Melissa Klug.

López le contó a Gabriela Herrera quién fue la persona que le habló sobre la influencer antes de ingresar al reality.

“ Ivana Yturbe es mi amiga, ella ha parado mucho tiempo con ella (Samahara) y no voy a entrar en detalles porque no, porque no voy a hacerlo, pero yo sé mucha información por ella ”, manifestó.

Asimismo, desde su perspectiva, la actitud de la influencer tendría una explicación que va más allá de un simple acto de inmadurez.

“ Desde mi punto, creo que es algo de salud mental porque la he analizado; siempre busca llamar la atención, es agresiva, todo lo resuelve así ”, le comentó López a Herrera el pasado sábado 4 de abril.

En las últimas semanas, Samahara Lobatón se ha visto involucrada en los enfrentamientos entre su madre, Melissa Klug, y Pamela López. En medio de la polémica, la influencer mencionó el nombre de Sara Manrique como un posible próximo ingreso.