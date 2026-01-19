Durante una reciente entrevista con Más Espectáculos, Pamela López afirmó que no tiene ningún problema con que Christian Cueva forme su familia con Pamela Franco.

Aunque la cumbiambera todavía no planea ser madre nuevamente, ha dejado claro que está muy enamorada del futbolista, por lo que no sería sorpresa que en el futuro decidan formar su familia.

“ Yo creo que eso sería la mejor decisión de ellos, que puedan ser padres, porque ahí, siendo padres, es donde realmente vas a conocer a la persona. Y después de eso más aún lo vas a conocer ”, expresó.

Según parece, Pamela López piensa que Pamela Franco conocerá realmente a Christian Cueva cuando surjan conflictos en su familia.

“ (¿Después de eso quieres ver si siguen?). Es que mira, después de eso, me refiero a que si es que hay un divorcio, una separación, ahí lo vas a conocer realmente a la persona ”, añadió.

En cuanto a las críticas por haber mostrado a Christian Cueva aparentemente ebrio en una videollamada, Pamela López destacó que no se arrepiente de haberlo publicado en redes sociales.

“Yo no he expuesto el video completo porque quizás te haga poder cambiar tu manera de... Más allá de lo que me juzgue la gente, yo soy mamá, yo sé cómo llevo las riendas de mi casa, cómo cuido a mis hijos, cómo protejo a mis hijos. Mi intención fue justo lo que viene después. Hay un mensaje de: ‘No me dejas ver a mis hijos’, esa victimización yo quería evidenciar”, sostuvo.