Este año, Pamela López ha sido noticia no solo por aspectos de su vida personal, sino también por su incursión en el mundo artístico. La influencer y creadora de contenido fue reconocida como cantante revelación durante la ceremonia de los Golden Star Awards 2025, donde asistió acompañada de su actual pareja, el cantante Paul Michael.

López, conocida popularmente como KittyPam, desfiló por la alfombra roja con un look sobrio y sofisticado en tonos negros, marcando una de sus apariciones públicas más comentadas del año.

De influencer a cantante

Durante el 2025, Pamela López amplió su presencia en el ámbito musical participando como actriz en videoclips de artistas reconocidas como Marisol y Leslie Shaw, además de colaborar con agrupaciones como Orquesta Candela.

Recientemente, dio un paso más al debutar como intérprete junto a Paul Michael con el tema La Clandestina, proyecto que marcó oficialmente su lanzamiento musical.

El premio y su mensaje

Según destacaron los organizadores del evento, Pamela López fue reconocida por una propuesta artística que combina disciplina profesional, expresión musical y capacidad de conexión con el público, además de su mensaje de empoderamiento femenino.

Al recibir el galardón, la artista agradeció a la organización de los Golden Star Awards 2025 y expresó la carga emocional que representa este reconocimiento en su vida personal y profesional.

“Este reconocimiento para mí representa cada desafío superado, cada caída que me enseñó a levantarme más fuerte y cada paso que di con miedo, pero con fe en mí misma. Ser mujer hoy significa atreverse a creer en una misma”, señaló.

López dedicó el premio a las mujeres que luchan por cumplir sus sueños y se reinventan pese a las dificultades, afirmando que si su historia logra motivar a alguien a creer en sí misma, el esfuerzo habrá valido la pena.

Una incursión con resultados inmediatos

La distinción obtenida en los Golden Star Awards 2025 confirma que la incursión de Pamela López en la música ha tenido resultados rápidos y visibles. Su reconocimiento como cantante revelación del año marca un nuevo capítulo en su carrera artística, que continúa desarrollándose entre la música, la creación de contenido digital y sus futuras colaboraciones.