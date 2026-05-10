La convivencia en ‘La Granja VIP’ volvió a verse marcada por la tensión tras un fuerte cruce entre Paul Michael y Pamela López, en el que el nombre de Diego Chávarri terminó involucrado en medio de una discusión registrada durante la madrugada.

El enfrentamiento se originó luego de una jornada de celebración dentro del programa, cuando ambos intentaban descansar; sin embargo, una serie de reclamos hizo que la conversación subiera de tono y obligó la intervención de los demás participantes.

El altercado comenzó cuando Paul Michael increpó a Pamela López por situaciones ocurridas durante la madrugada y mencionó a Diego Chávarri en plena discusión, desatando de inmediato la reacción de la trujillana.

López negó tajantemente cualquier insinuación y reaccionó con evidente incomodidad, dejando clara su molestia por los comentarios recurrentes sobre su comportamiento dentro del reality.

Notoriamente afectada, la aún esposa de Christian Cueva respondió de manera contundente a las acusaciones, rechazando cualquier señalamiento indebido y pidiendo respeto hacia su vida.

“ Qué te importa a ti si Diego se levanta 2, 3, 5 de la mañana. Qué tiene que ver eso, yo trabajo, yo me sé respetar mi cuerpo, mi vida, mi alma ”, manifestó entre gritos en la discusión.

La discusión escaló rápidamente cuando ambos empezaron a recriminarse temas relacionados con la confianza, los límites y episodios del pasado, transformando el ambiente en una confrontación cada vez más tensa.

López reiteró que no mantiene ningún comportamiento inapropiado con el exfutbolista, mientras que Paul Michael continuó expresando sus dudas sobre lo sucedido durante la convivencia.

La tensión aumentó aún más con el ingreso de Diego Chávarri y Shirley Arica a la habitación, ya que ambos terminaron siendo involucrados de manera directa en medio del enfrentamiento.

En medio de la discusión, Paul Michael mantuvo sus cuestionamientos, mientras Pamela López respondió de forma tajante para defender su posición y descartar cualquier comportamiento indebido.

“ Estoy harta que siempre me lo achates a Diego. Yo no coqueteo con él, no me meto a hacer nada con nadie ”, aseguró la participante.