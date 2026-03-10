Pamela López decidió revelar la conversación que tuvo con Christian Cueva antes de su ingreso al reality ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV.
La trujillana relató que le pidió al futbolista que se acerque a sus hijos, ya que ella no podrá estar con ellos por bastante tiempo.
“Se dio esta reunión, comenté lo que iba a hacer y le dije: ‘Mira estoy trabajando, se me viene este proyecto y te pido hoy más que nunca que te acerques a tus hijos’”, manifestó López en el programa ‘Mesa Caliente’.
López indicó que le dio total libertad para que visite a sus hijos, a quienes no ve desde diciembre hasta la fecha.
“Le dije: ‘No me van a tener a mí para lidiar con sus conflictos de hermanos; te lo suplico, por favor, acércate a ellos y trata de sanar esas heridas que has dejado’”, agregó.
En conversación con ‘Mesa Caliente’, Pamela reconoció que, por ser futbolista, Cueva tiene poco tiempo libre; no obstante, le solicitó que priorice a sus hijos cuando regrese a Lima.
“Me dijo: ‘Sí, sí, sí, claro, pero mis tiempos son limitados’. Él está en otra ciudad y, bueno, entiendo. Me dijo: ”Tú estuviste casada conmigo y sabes cómo son mis tiempos’”, sostuvo.