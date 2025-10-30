Pamela López aprovechó las cámaras de Amor y Fuego para ironizar la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco. Al ser consultada por el vínculo entre ambos, la trujillana afirmó entre risas que “se merecen el uno al otro”, dejando claro su postura sobre la pareja.

Durante la conversación, también comentó el presente artístico de la Pamela Franco, luego de que el reportero le mencionara que ya no llenaba escenarios como antes. En respuesta, López señaló

“Está volviendo a sus inicios, regresó a la realidad, despertó de un mal sueño. Yo pienso que la gente apoya a quién debe de apoyar y si es que no le va bien: ‘Mamita, ya habría tiempos mejores’”, expresó.

La trujillana también reaccionó a la posibilidad de que Cueva y Franco tengan planes para formar una familia

“Qué bien, superbién, me imagino que están generando bien porque traer un hijo al mundo implica muchas cosas. Que tenga su espacio, que tenga su casa, me imagino que si todo eso está en regla, pues les felicito”, finaizó.

Pamela López y Macarena Gastaldo se juntan pese a diferencias

Pamela López coincidió con Macarena Gastaldo en una activación relacionada con el Reggaetón Lima Festival que se realizará en el Estacio Nacional. Pese a sus diferencias públicas, ambas participaron del evento sin protagonizar confrontaciones.

Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi (de Plan B) y la Charanga Habanera son algunas de las estrellas internacionales que estarán presentes en este concierto.