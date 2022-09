Pantera Zegarra acaba de anunciar que se retirará del boxeo en 2023 para dedicarse a la actuación, ya que él cree que en Perú no se puede vivir del deporte.

“La actividad deportiva en nuestro país es muy baja. Yo pienso retirarme el próximo año (2023). Ya es tiempo de puntualizar y dedicarme a otras cosas”, expresó Pantera Zegarra para Infobae.

Luego continuó con: “en el país no se puede vivir del deporte y a la mitad de la pandemia yo me fui entre México y Estados Unidos. Agarré un poquito de nombre internacional, pero regresé a mi país. Yo sigo en el boxeo hasta el día de hoy porque soy ‘Pantera’ Zegarra, pero si no hubiera sido así, ni me hubieran conocido en el mundo deportivo”.

“Estoy tratando de ver el tema de la actuación, me voy a poner, estudiar lo deportivo, también, y trabajar de lo que sé hacer”, dijo Zegarra quien estaría convocado para otros proyectos de la productora que lo ha hecho debutar en la pantalla grande con “Atrapado, luchando por un sueño”.

¿De qué trata “Atrapado, luchando por un sueño”?

La película nos relata a manera de flashbacks o recuerdos los dramáticos sucesos en la infancia de Mateo (Christopher Moreno), los cuales terminan por destruir a su familia y arrastran al protagonista hacia un camino oscuro, negativo y solitario, del cual no será nada sencillo escapar.

Esta impactante historia de superación visibiliza algunos problemas actuales de nuestra sociedad, como la violencia familiar y hacia la mujer, el consumo de drogas, el pandillaje y la inseguridad ciudadana. Esta problemática se muestra tratada de manera adecuada, consiguiendo que la narración viaje entre el drama, la acción y la comedia, logrando una atractiva fórmula que atrapará al espectador.

El director Pedro Ramírez Ugarte nos entrega una cinta con un alto valor espiritual y también nos deja un mensaje de esperanza para toda la sociedad y principalmente para todas las familias de nuestro país y de Latinoamérica. “Esta cinta aborda la violencia familiar pero además cuenta una historia atractiva que tiene comedia, acción y drama y puede ser vista por toda la familia. Creo que el mensaje final es muy positivo y tenemos confianza en que eso logrará atraer al público”, manifestó el realizador.

TE PUEDE INTERESAR