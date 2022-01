Paolo Guerrero fue protagonista esta semana debido a que los rumores de su supuesta separación con Alondra García Miró y su posible llegada a Alianza Lima acapararon los principales medios peruanos. Esto generó molestia en el futbolista que incluso acusó la existencia de una “cortina de humo” de los medios.

“No sé por qué están hablando de eso. Creo que hay una cortina de humo. Se está manoseando mi nombre, en ningún momento yo he tenido ningún acercamiento con la gente de Alianza. Alianza Lima no se ha acercado a mí”, comentó el exjugador del Inter de Porto Alegre.

Asimismo, el futbolista mostró su incomodidad tras ser captado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ mientras ingresaba a un restaurante miraflorino sin su novia, a la misma hora en la que llegaban al lugar Jefferson Farfán y Jamila Dahabreh.

“Debe haber alguna cortina de humo porque mi nombre se está manoseando. Ayer también tocaron mi nombre en otro programa, siento que se está manoseando mi nombre”, dijo Guerrero.

Tras las declaraciones de Paolo, Gigi Mitre y Rodrigo González, conductores del programa de espectáculos de Willax, explicaron que no tienen nada en contra de él.

“Paolo nosotros te queremos, somos fans, das alegría, pero ¿una cortina de humo? Además ¿por qué? Para mí que sí ha habido una intención... igual dijeron antes que Farfán llegue a Alianza, que no, que nada que ver, y al final sí se dio... ahora que se dé o no... pero que salió en todos los portales que Paolo estaba en Alianza... de algún lado tiene que haber salido ese rumor, no creo que alguien se juegue a hacer una mentira tan directa”, comentó la conductora.

Por su parte, ‘Peluchí' aseguró: “No te botes tanto, no te sientas tampoco tan intocable porque así no es Paolo. Si te vemos, vemos tu camioneta entrando con la camioneta de Jefferson a un restaurante y pues vemos que cada uno está por su lado y rondando la Jamila...”.