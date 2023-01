Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte llegaron a Perú tras los fuertes rumores que se convertirían en padres. El ‘Depredador’ fue captado en un centro comercial junto a la modelo y esta fue su reacción.

En medio de las especulaciones del embarazo de la brasileña, Guerrero llegó a Lima para visitar a su familia mientras si decide negociar su retorno a Alianza Lima o si regresa a un equipo en Brasil. La cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordó a la pareja y los felicitó en esta nueva etapa de sus vidas.

“Ana Paula, felicitaciones ante todo por tu embarazo”, le dijo el reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre mientras ingresaba al auto. La modelo no ofreció ninguna declaración. Asimismo, entrevistó al excapitán de la selección peruana, quien tomó a bien este encuentro, pues hasta ‘abrazó al reportero.

En las imágenes publicadas en las historias del Instagram de ‘Peluchín’, el futbolista aclara lo siguente: “ A mí no me llamen tóxico, me llamo Paolo ”, declaró incómodo.

