La relación entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes vuelve a ser noticia tras confirmarse que el futbolista regresó a vivir con su familia, luego del escándalo por su infidelidad con Jossmery Toledo. La pareja celebró recientemente 13 años de matrimonio, iniciando una nueva etapa en su vínculo.

Durante su entrevista en ‘Magaly TV, La Firme’, Hurtado y Fuentes comentaron su proceso de reconciliación, destacando los desafíos, las decisiones familiares y la búsqueda de confianza. A pesar de vivir juntos nuevamente, admiten que ha sido un camino complicado.

El retorno de Paolo Hurtado a su hogar se produjo hace unos ocho meses, tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles que afectó su carrera, y se dio en paralelo a un acercamiento progresivo a su familia, impulsado también por sus hijos.

Hurtado aseguró que esta etapa de convivencia representa una oportunidad para fortalecer su rol familiar. “ He estado luchando porque amo a mi familia. Para mí no hay nada más importante ”, dijo, mostrando su intención de restablecer la estabilidad con Rosa Fuentes.

A pesar de los avances en su relación, Rosa Fuentes dejó en claro que aún no ha perdonado por completo a Paolo Hurtado. Su testimonio refleja que, aunque hay voluntad de seguir adelante, las secuelas emocionales de la infidelidad persisten.

“ No podría decirte que mañana va a pasar, en un mes o en un año. Es difícil ”, afirmó Fuentes, evidenciando que el perdón aún no tiene un cierre y que recuperar la confianza tras un hecho tan mediático es un proceso complejo.

La esposa de Paolo Hurtado señaló que su regreso a la convivencia con Paolo Hurtado se debe, en gran parte, al bienestar de la familia, destacando que el ambiente actual es más sereno y que la estabilidad de sus hijos es su prioridad.