Paolo Hurtado admitió su error acerca de su relación clandestina con Jossmery Toledo en una entrevista con Magaly Medina. El futbolista reveló que su hijo es una de las personas que está sufriendo mucho por esta situación.

Con los ojos llorosos y la voz entrecortada, el ‘Caballito’ le pidió perdón a su esposa Rosa Fuentes y a sus tres hijos por su infidelidad con la modelo.

“ Estoy ante ti para asumir mi error porque sé que he fallado, que le he fallado a mis hijos, que sé que mi hijo el mayor está sufriendo mucho y eso es lo que me motivó a hablar contigo. Se pueden decir muchas cosas, al final la única persona que falló fui yo y por eso estoy aquí hablándote y contándote las cosas como son. Tal cual porque en la vida siempre hay personas que digan una y otra cosa”, expresó.

“ Lo que está pasando mi hijo, me genera mucho dolor. Ver lo que vive me está chocando bastante, por eso vine a Lima, para acompañarlo, estar con él y conversar también. Luego que pasó el problema, he tratado de estar presente, llevarlo a los partidos, a los entrenamientos; quizá no olvide algunas cosas pero he tratado de estar con él todo el tiempo posible ”, agregó.