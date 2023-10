Jossmery Toledo tras entrevista de Paolo Hurtado con Magaly Medina: “Ahora es mi turno”

Paolo Hurtado decidió contar su verdad en ‘Magaly TV: La Firme’ sobre su breve romance con Jossmery Toledo. Sin embargo, la expolicía no se quedó callada y reveló que también dará su versión.

En la última edición del programa de Magaly Medina, el futbolista peruano admitió que nunca quiso tener una relación seria con la exchica reality y solo le mentía al decirle que tenía sentimientos hacia ella.

A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo le advirtió a Paolo Hurtado que lo expondrá con pruebas. “ Creo que mejor se hubiera quedado callado, la presión y la mentira lo hacía sudar. Ahora es mi turno y yo sí voy con pruebas ”, escribió en una de sus historias, donde añadió una imagen con la frase: “ Es tu turno de ser feliz ”.

Paolo Hurtado le mintió a Jossmery Toledo al decirle que estaba enamorado de ella: “Le dije cosas que no sentía”

Durante la entrevista con Magaly Medina, Paolo Hurtado confesó que le mintió a Jossmery Toledo al decirle que estaba enamorado de ella. Además, admitió que él seguía en contacto con la modelo luego que saliera el ampay, pero no reveló las razones.

“Ella puede mostrar lo que tiene y mostrar lo que le decía. No puedo negar que he dicho cosas que no sentía, quizá para que ella no se aleje de mí y ella también. En palabras le decía. Yo creo que fue un momento de calentura. Yo la única vez que he estado enamorado es de mi esposa, por eso me casé con ella”, señaló Paolo Hurtado.

“Yo no le prometí viajar, si le hubiera prometido, hubiera salido con ella de la mano. Yo tenía las cosas claras y sabía que con ella no iba a estar. Con la única persona con la que yo decidí formar una familia y tener hijo fue con Rosa”, señaló.

