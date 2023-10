Magaly Medina presentó en exclusiva declaraciones de Paolo Hurtado, donde contaba, entre risas, cómo inició su romance con Jossmery Toledo.

Durante la entrevista, el futbolista comentó que Jossmery Toledo fue quien le escribió a su cuenta de Instagram para saludarlo por su cumpleaños. Cabe mencionar que la modelo y Hurtado no se conocían previamente.

“Ella sabía de mi situación, se la puse bien clara. Nunca le dije que estaba separado, divorciado o que tenía algún problema con Rosa”, contó Paolo Hurtado.

Luego continuó con: “ella me busca a mí, ella me contacta por Instagram el día de mi cumpleaños, me escribe. Yo no la conocía, sabía de ella, pero nunca antes había hablado con ella. Ella fue quien me escribió. Eso fue el 27 de julio”.

Hurtado también contó que, durante esas conversaciones en Instagram, él le pidió su número telefónico a Jossmery.

“Comienzo a hablar con ella por Instagram y le pido su número para conversar con ella (...) La veo en el mes de setiembre y ahí empezó todo”, contó.

