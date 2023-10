Tony Rosado está en el ojo público por desnudar a una mujer en un concierto en Puerto Maldonado. Actualmente, la Fiscalía inició una investigación en su contra.

A pesar de ello, el cantante sigue presentándose en shows, como lo hizo este fin de semana, pues reapareció en los escenarios en un espectáculo de Azucena Calvay en El Huaralino.

El intérprete peruano ingresó al local resguardado de un personal de seguridad y evadió a la prensa.

“ Después dicen que yo maltrato a las mujeres, no, él también regresa a pedir perdón porque se va ir con otra y tú le cantas esa canción que dice: ya te olvide conch... ”, expresó durante su show.

Asimismo, afirmó que luego de la polémica, sus amigos del barrio le dieron la espalda. “ Dicen que yo ofendo a las mujeres, yo he tenido bastantes amigos por mi barrio y ahora me han maleteado me han hecho mier..., solo la gente inteligente, la gente que ha estudiado sabe cómo las cosas ”, añadió.

Además, volvió a pronunciarse acerca del escándalo de los shows donde desnudan mujeres y dijo que es normal en Puerto Maldonado. “ Yo cometí la estupidez de meterme pero ya pasó ”, sostuvo.

