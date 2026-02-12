Durante la madrugada del 12 de febrero, alrededor de las 3:30 a.m., Laura Spoya protagonizó un accidente de tránsito en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en Surco.

De acuerdo con la información policial, la conductora de TV se habría quedado dormida mientras manejaba, lo que ocasionó que su vehículo se desviara e impactara contra la pared de un concesionario.

El choque dejó la parte frontal de la camioneta completamente dañada. Los vidrios se rompieron y las bolsas de aire se activaron tras la colisión.

En el parte oficial se consigna: “El instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, encontrándose en servicio de patrullaje, recibí una llamada de central de radio de serenazgo. Llegando al lugar se constató despiste de un vehículo (...) conducido por la Srt. Laura Spoya (...) quien manifestó haberse quedado dormida por el cansancio del trabajo”.

La exrena de belleza fue auxiliada por personal de emergencia y llevada a una clínica cercana, donde recibió diagnóstico de traumatismo múltiple y permanece en observación.