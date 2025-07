Recién llegado de Ciudad de México, influyente capital que sigue marcando la pauta en la industria musical, el cantautor peruano Pascal considera que su unión con la estrella azteca Mariana Seoane, en el tema y videoclip “Amantes del peligro”, es un paso adelante en su carrera.

“México es una plaza gigante, en la que encontrarás a muchos artistas de diferentes lugares del mundo buscando un espacio. Poder estar ahí y aprender de artistas mexicanos y extranjeros que se van abriendo camino en los medios, y al mismo tiempo convivir con ellos, es increíble. Me ha ayudado muchísimo a identificar cómo funciona la industria en cada país”, dice Pascal.

Tu unión con la cantante y actriz Mariana Seoane ha permitido que en México le den visibilidad a tu propuesta. Poder estar de la mano de Mariana durante mi estancia en Ciudad de México fue valioso para mi carrera. No solamente aprendí mucho de ella y de su experiencia, sino también me está ayudando a abrirme puertas, confía muchísimo en el proyecto, ella ha visto potencial en mí.

Una extranjera apoya tu carrera y por aquí hay artistas que se dedican a criticar a sus paisanos. Todos conocemos el dicho de que, “el peor enemigo de un peruano es otro peruano”, pero siento que es algo que debemos cambiar, es importante pensar diferente. Hay muchísimos cantantes de Argentina, Colombia, México, que les va muy bien internacionalmente, que abren plaza y que colaboran con artistas de sus mismos países. Aquí siento que muchos colegas miran al resto y sienten que lo pueden hacer solos.

¿Ante toda esa experiencia de cómo se desarrolla la industria afuera, estás pensado manejar tu carrera en otro país? Uno de mis sueños más grandes es poder crear una historia de éxito en mi país, siento que es muy importante empezar del lugar que uno viene. Mi casa es Perú y acá estoy, aquí tengo mis cosas, si me toca irme unos meses, un tiempito, una semana a otros mercados, yo lo hago feliz, pero para mí siempre será muy importante regresar y manejar desde aquí mi historia.

“Amantes del Peligro” une a Pascal y Mariana Seoane en una colaboración musical disponible ya en todas las plataformas digitales

¿En los seis años que llevas en la música, en qué etapa estás? Creo que estoy en una etapa de desarrollo artístico, tanto en canciones, como en presencia en el mercado y de reconocer qué artista soy. Estos seis años me han servido muchísimo para aprender algo que es muy importante y que siempre trato de no olvidar, que es saber dónde estamos parados, qué es lo más importante.

Hay que saber ubicarse, conocer cómo se maneja la industria. Vemos casos en los que muchos artistas tienen problemas por contratos al no saber dónde están parados. Es importante no solo educarte musicalmente, no solamente conocer de instrumentos, sino también de cómo funciona la industria, cuáles son las reglas del juego y esas cosas. Hay mucha gente que va a tratar de estafarte, a mí me ha pasado que me han hecho eliminar material de las plataformas digitales y se quedaron con muchas canciones y tuve que volver a empezar.

Hoy un cantante se debe manejar como un producto, con la voz y la presencia no basta. Hoy la industria se ha vuelto tan digital, ha cambiado tanto, que a veces para triunfar lo de menos es el talento. A mí me dieron un consejo cuando empecé: ¿qué tienes tú que no tiene el resto? ¿Por qué la gente iría a escucharte a ti y no a otro? ¿Si en Lima, hay siete conciertos por qué tendrían que escucharte a ti? ¿Qué es algo que tengo yo que me diferencia y lo puedo explotar? Es un trabajo de largo aliento.

¿Qué viene para Pascal en los próximos meses? Ahora estamos dándole muchísimo a la promoción del tema con Mariana Seoane, que es una cumbia pop, ella hace ese género y nos gustó muchísimo combinar ambos, nuestros dos estilos. Luego vienen temas míos que estamos trabajando para un álbum que saldría para fin de año, queremos armar algo bonito para el público. Estoy dispuesto a seguir creciendo.