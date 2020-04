Tras la ola de críticas que recibió en redes sociales por la broma que le hizo a Flavia Laos en un video de Tik Tok, Patricio Parodi decidió salir a defenderse con imágenes que demuestren que la pesada broma había sido planeada por los dos.

“Muchas personas me han catalogado de una persona agresiva, me han dejado comentarios de todo tipo. Y la verdad yo quiero defenderme y creo que mejor están las imágenes para hablar por mí”, se escucha decir al ‘guerrero’ en sus historias de Instagram.

Patricio Parodi se defiende de críticas por broma a Flavia Laos. (Foto: Instagram)

“Les quiero mostrar que Flavia sabía acerca del video que íbamos a grabar y todo lo que pasa. (...) Obviamente, lo que Flavia no se esperaba era que el huevo sea crudo, ella pensaba que el video iba a ser del huevo duro”, agregó el integrante de ‘Esto es Guerra’.

Tras mostrar las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa, Patricio Parodi remarcó que nunca le faltaría el respeto a ninguna mujer y que espera que con esos videos paren las críticas hacia su persona.

“Flavia y yo siempre nos hemos caracterizado por mostrarles contenido de lo que somos día a día. Sí nos hacemos bromas, unas bromas más pesadas que otras, pero siempre salvaguardando y teniendo por delante el respeto ante todo. Jamás voy a faltarle el respeto ni a Flavia ni a ninguna mujer. (...) No me parece justo que me vengan soltando ese tipo de comentarios por una broma que creo ya les estoy explicando con estas imágenes”, sostuvo Patricio Parodi.